Пассажиров увезли в «поля» из аэропорта Астрахани Очевидцы сообщили об эвакуации пассажиров в аэропорту Астрахани

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на очевидцев сообщил об эвакуации пассажиров в аэропорту Астрахани. По данным источника, это произошло без объяснения причин. Пассажиров вывели из здания аэропорта.

Из чистой зоны увезли в «поля». Без объяснения причины произвели эвакуацию, — говорится в публикации.

За пассажирами прислали автобус. На представленном очевидцем видео видно, как люди ожидают транспорта у второго выхода из аэропорта. Пассажиры прилетевшего рейса в свою очередь вышли в город, минуя здание. Перевозят их по взлетно-посадочной полосе.

Ранее самолет авиакомпании «Аэрофлот» вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Воздушное судно выполняло рейс Оренбург — Москва. По информации источника, причиной послужила неубранная стойка шасси.

Инцидент случился утром в пятницу, 21 июня. Пилоты доложили обстановку диспетчерам сразу после взлета. После этого они ушли в зону ожидания. Через 10 минут командир самолета решил вернуться в аэропорт вылета.

Транспортный самолет 14 июня совершил экстренную посадку на Ямале. Борт Ан-26-100 авиакомпании Utair рухнул, не долетев несколько километров до аэропорта прибытия. Источники сообщали, что в самолете находились пять членов экипажа и 36 пассажиров. Воздушное судно разломилось на две части.