На Камчатке пенсионер упал с электросамоката и погиб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке 67-летний пенсионер упал с электросамоката и погиб, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, ДТП произошло на первом км автодороги «Термальный — Паратунка».

67-летний гражданин, управляя средством индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатом «Мидвэй», не выбрал безопасную скорость движения, в результате совершил опрокидывание. От полученных травм водитель СИМ скончался при транспортировке в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге 28-летняя местная жительница впала в кому после того, как упала с самоката. Инцидент произошел на улице Амундсена. Россиянка двигалась по тротуару на самокате, но не смогла справиться с управлением и упала. Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы.

До этого девушка на электросамокате угодила под автобус в Санкт-Петербурге. ДТП произошло на перекрестке бульвара Красных Зорь и улицы Бабушкина. Очевидец сообщил, что девушка лежала под автобусом и находилась в сознании. Скорая помощь прибыла на место происшествия примерно через семь минут. Свидетель предположил, что девушка получила травму головы. Люди помогли медикам сдвинуть автобус, чтобы освободить ее. При этом отмечается, что самокат почти полностью оказался под автомобилем.