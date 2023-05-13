На Херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ с американской гаубицей Российские силы уничтожили на Херсонском направлении позиции ВСУ с американской гаубицей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения российской военной группировки «Днепр» уничтожили на Херсонском направлении украинские артиллерийские позиции, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Алексея Рулева. Кроме того, была ликвидирована американская гаубица M777.

На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских националистов в районе населенных пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка. Уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника, — передал офицер.

Также было отмечено, что в районах поселков Зеленовка, Крынки и Голая Пристань были обезврежены три разведывательных беспилотника.

3 мая Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского танка на Донецком направлении в зоне СВО. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, суммарно на Донецком направлении были убиты около 385 украинских военных, а также уничтожены 11 единиц техники.

7 мая представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ночью над акваторией Черного моря российскими средствами ПВО были уничтожены 22 ударных беспилотника ВСУ. Он добавил, что всего с начала специальной военной операции было сбито свыше четырех тысяч БПЛА.