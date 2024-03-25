Стало известно об ударе по месту скопления ВСУ на границе Курской области МО: гаубицы «Мста-Б» нанесли удар по ВСУ на границе Курской области

Фото: МО РФ

Российские расчеты гаубиц «Мста-Б» продолжают успешно наносить удары по позициям ВСУ в граничащих с Курской областью районах, уничтожен склад с боеприпасами, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Один из бойцов с позывным Питер рассказал, что объект удалось обнаружить при помощи беспилотников.

По словам военного, цели бывают достаточно разными — живая сила противника, опорные пункты, склады. Одной из последних стал склад ВСУ, где накапливались боеприпасы в течение последнего времени. После обнаружения беспилотниками цели ее координаты были переданы расчетам гаубиц, которые нанесли прицельный удар.

Защищаем границу нашей Родины, будем стоять до конца и выполнять боевые задачи, данные нам в любой момент, в любое время, — добавил он.

Ранее стало известно, что российские снайперы сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника. Как отметил боец с позывным Донбасс, участвовавший в операции, украинские военные при смене позиции даже не подозревали, что окажутся бод снайперским огнем.

До этого Минобороны РФ отчиталось об уничтожении замаскированной техники ВСУ на Купянском участке, атаку осуществила ударная группа армейской авиации воздушно-космических сил в составе трех вертолетов. Экипажи после выполнения задачи применили противоракетный маневр и благополучно вернулись на базу.