ВКС России поразили замаскированную технику ВСУ на Купянском направлении МО: вертолеты ВКС ударили ракетами технику ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе трех вертолетов поразила ракетами С-8 замаскированную технику ВСУ на Купянском участке, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве добавили, что после пусков экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на аэродром вылета, передает РИА Новости.

Экипажи ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил поразили замаскированную технику и инженерные сооружения противника на купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования, — сказали в министерстве.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8. Также вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки, подчеркнули в МО.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение американского бронетранспортера Stryker в зоне военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие поразили машину ударом боевого дрона «Ланцет». Кадры были сняты на Запорожском направлении. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes написал, что российские беспилотники молниеносно обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских военных. Бойцы ВС РФ применяют тактику «цепочки уничтожения», в рамках которой дронами обнаруживаются цели вдали от фронта, после чего по этой технике наносятся удары с воздуха, а также артудары, пояснил он.