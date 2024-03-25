«Похоронили прям там»: российские снайперы сорвали ротацию ВСУ у Артемовска МО РФ: ВДВ России сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска

Фото: МО РФ

Снайперские пары Ивановского соединения ВДВ сорвали ротацию подразделений ВСУ к северу от Артемовска, уничтожив взвод противника, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что среди ликвидированных целей — украинский снайпер, передает ТАСС.

Отправили на задачу две пары. <...> У них была ротация, они просто не знали, что выходят прямо на снайперов. Похоронили взвод прямо там на месте, вместе со снайпером, — сказал боец с позывным Донбасс.

В Минобороны рассказали, что снайперские пары десантников ежедневно уничтожают живую силу ВСУ. Это происходит в те моменты, когда они пытаются малыми группами заходить на свои позиции для ротации.

Ранее российские экипажи самолетов Су-34 на Южно-Донецком направлении нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным военного ведомства, были поражены командный пункт и живая сила ВСУ. Получив информацию об уничтожении целей, самолеты вернулись на аэродром вылета.

До этого фронтовые бомбардировщики Су-34 18 марта уничтожили командный пункт и живую силу войск Украины на Южно-Донецком направлении. Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции. Су-34 несли по четыре снаряда, каждый из которых вместил 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.