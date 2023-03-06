Мужчина с переломом обеих ног полз к кабинету врача и попал на видео

В Каменске-Уральском мужчина с переломом обеих ног на четвереньках полз до кабинета врача, чтобы «ожидать приема в порядке очереди», сообщает «КП-Екатеринбург». По данным издания, ему отказали в выдаче инвалидной коляски, а родственники не смогли дотащить пациента своими силами.

Хотели волоком его протащить, но поняли — не справимся. Надели ему рукавицы, шлепки на колени нацепили. Муж у меня сильный и просто сказал, что доползет сам, — сказала жена пострадавшего.

Она уточнила, что начала снимать происходящее на видео, чтобы сохранить доказательства, однако медперсонал потребовал запись прекратить, а позже вызвал охрану.

Женщина добавила, что врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом двух стоп.

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