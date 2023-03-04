Семилетняя девочка попала в больницу из-за психотропов РЕН ТВ: в Москве школьница попала в больницу из-за отравления психотропными веществами

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве семилетнюю девочку госпитализировали из спортивной секции с отравлением психотропными веществами, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас школьница находится под наблюдением медиков.

Инцидент произошел 3 марта в спортивной секте на Ленинградском проспекте. Ребенок пришел на тренировку, где упал в обморок.

Ранее в Москве девочка ударила канцелярским ножом в спину сверстника, с которой у них был длящийся конфликт. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в разговоре с NEWS.ru сообщила, что намерена проработать все версии нападения с ножом на ученика. В том числе ту, в которой мальчик долго время травил девочку.

2 марта в Петербурге находящийся в запое 49-летний отец уговорил 10-летнего сына приехать к нему от квартиры, где тот проживает с матерью, на автомобиле Volvo. На сетования мальчика о том, что он может попасть в аварию, мужчина отреагировал заверениями, что ничего подобного не произойдет — отец лично учил ребенка вождению. Школьник успел проехать километр, пока ребенка за рулем не заметил бдительный очевидец. На помощь прибыли сотрудники ГИБДД. Мальчика отправили в школу, а автомобиль поставили на спецстоянку.