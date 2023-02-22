Житель Иркутска зарезал незнакомца за отказ поделиться сигаретой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Тайшете Иркутской области осудили 21-летнего местного жителя, который зарезал мужчину возле ночного клуба за отказ поделиться с ним сигаретой. Ему вынесли обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает «КП — Иркутск».

Трагедия произошла 19 февраля 2022 года около ночного клуба на улице Кирова. Осужденный попросил сигарету у незнакомца, но тот отказал ему. Преступник нанес 31-летнему мужчине множественные ножевые ранения, из-за которых тот скончался на месте.

Молодой человек, находясь вблизи ночного клуба, расположенного на улице Кирова в городе Тайшет, попросил у незнакомого мужчины сигарету. Получив отказ, нанес ему множественные ножевые ранения. 31-летний потерпевший скончался на месте преступления, — рассказали следователи.

Ранее в городе Красноуфимске Свердловской области 44-летняя женщина зарезала знакомого во время пьяной ссоры. Для нападения она использовала нож, которым до этого нарезала огурцы в качестве закуски к застолью. Мужчина скончался на следующий день в больнице. Против женщины завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.