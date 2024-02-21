Мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки и не открыл дверь очевидцам В Свердловской области мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, она умерла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Свердловской области мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки, рассказала в беседе с NEWS.ru очевидец Ирина. По ее словам, квартиру злоумышленника быстро вычислили, но он отказался открыть дверь.

Я шла из цветочного с парнем и услышала визг собаки, посмотрела наверх и увидела, как мужчина выбрасывает собаку из окна. Собака не могла встать, стонала и билась в конвульсиях... Она скончалась спустя минуту, — вспоминает свидетель.

Как отмечает Ирина, она вызвала полицию на место случившегося, а другой очевидец пошел в подъезд искать владельцев животного. После этого она ушла, на месте правоохранителей остался ждать другой мужчина.

Днем ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде скончался кот Спайси, которого меньше месяца назад выкинули из ветеринарной клиники на мороз. У животного оторвался тромб. Врачи пытались ему помочь, но не смогли. Отмечается, что у Спайси было много серьезных проблем со здоровьем, в том числе у него выявляли болезнь сердца.

До этого в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом местные жители нашли за кладбищем замученного кота, которому в результате пришлось ампутировать лапы. Животное передали городскому приюту для животных. Передние лапы коту ампутировали, но врач заявил, что также лучше удалить и задние конечности.