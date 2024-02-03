В Петербурге ампутировали лапы найденному за кладбищем коту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом местные жители нашли за кладбищем замученного кота, которому в результате пришлось ампутировать лапы, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Животное передали городскому приюту для животных.

Увидели, что что-то происходит с лапами. Было ничего не понятно, пока не довезли до хирурга. Хирург обнаружил, что у кота такие вот ногти — там следы от веревок. <...> Коту замотали лапы на какой-то длительный срок, на пять дней минимум, — рассказала волонтер приюта для бездомных животных в Сестрорецке Наталья Колмыкова.

Передние лапы коту ампутировали, но врач полагает, что также лучше удалить и задние конечности. Отмечается, что кот не боится людей и кастрирован. Волонтеры предполагают, что примерно пять лет животное жило у хозяев, но те по каким-то причинам пристроили его в ненадежные руки.

Ранее в Махачкале двое детей издевались над кошкой в подъезде жилого дома. Малолетние живодеры били животное о стену и пол, крутили хвост и гоняли по этажам. Все это время питомец истошно кричал, однако никто из жильцов не вышел из квартиры на лестничную клетку. В какой-то момент в подъезд зашла женщина, но и она проигнорировала происходящее.