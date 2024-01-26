Два малолетних живодера терзали кошку до истошного крика В Махачкале два ребенка издевались над кошкой в подъезде жилого дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале в одном из подъездов жилого дома два ребенка издевались над кошкой, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, дети били животное о стену и пол, крутили хвост и гоняли по этажам, все это время зверь истошно кричал.

Как пишет Readovka, ссылаясь на кадры с камер видеонаблюдения, животное громко кричало, однако никто из жильцов не вышел из квартиры. Кроме того, в какой-то момент в подъезд зашла женщина, но проигнорировала происходящее, не сделав замечание несовершеннолетним. Неизвестно, осталась ли кошка жива, также не установлено, был ли зверь дворовым или домашним.

Ранее водитель мусоровоза во Всеволожском районе Ленобласти ударил собаку топором на глазах у прохожих и работников полигона «Северная Самарка». Пострадавшее животное успели спасти волонтеры СК «Легион», которые оперативно отвезли пса в ветеринарную клинику.

Собаку любили и прикармливали сотрудники предприятия, поэтому она без страха подошла к мужчине. Тот в ответ на нее напал и в спешке скрылся. Однако местные опознали агрессора и пообещали написать заявление в полицию. Животное успешно прооперировали.

До этого жительница района Митино на северо-западе Москвы избила маленькую собаку на глазах у ребенка. На снятых соседкой кадрах видно, что женщина взяла пса за шкирку и нанесла несколько ударов по голове, а после буквально швырнула питомца в салон автомобиля.