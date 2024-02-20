Умер кот, которого ветеринар выкинула из клиники на мороз В Нижнем Новгороде умер кот Спайси, которого выкинули из ветклиники на улицу

Фото: t.me/SaplinaLara/7967

В Нижнем Новгороде скончался кот Спайси, которого меньше месяца назад выкинули из ветеринарной клиники на мороз, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его данным, у животного оторвался тромб. Врачи пытались помочь животному, но не смогли.

Отмечается, что у Спайси было много серьезных проблем со здоровьем, в том числе у него выявляли болезнь сердца.

В конце января стало известно, что ветеринарный врач клиники в Нижнем Новгороде выбросила кота на мороз со множественными переломами после того, как его сбила машина. Травмированное животное в коробке посреди снега нашла местная жительница и передала волонтерам.

Сбитого кота изначально привезли в ветклинику на Садовой улице неравнодушные горожане, там у него диагностировали перелом челюсти и лапы, а также черепно-мозговую травму. Несмотря на серьезные увечья, через несколько дней он снова оказался на улице. В ветеринарной клинике отрицать «выписку» не стали, подтвердив, что это они «отвезли животное на место, где его нашли». Кота взяло на лечение другое учреждение, там ему и дали кличку Спайси.

Ранее в городе Сестрорецке под Санкт-Петербургом местные жители нашли за кладбищем замученного кота, которому в результате пришлось ампутировать лапы. Животное передали городскому приюту для животных. Передние лапы коту ампутировали, но врач заявил, что также лучше удалить и задние конечности. Волонтеры предположили, что примерно пять лет животное жило у хозяев, но те по каким-то причинам пристроили его в ненадежные руки.