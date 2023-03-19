Мужчина в Санкт-Петербурге упал с Володарского моста под лед, после чего его унесло течением, передает телеканал РЕН ТВ. Его поисками заняты службы спасения и водолазы. О причинах падения не сообщается.
По информации канала, погружение водолазов затруднено сильным течением.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что молодой человек на спор спрыгнул с Крымского моста в Москве. Инцидент произошёл ранним утром 12 марта. Юноша решил доказать девушке свою смелость. Молодой человек спрыгнул с моста, выжил и самостоятельно доплыл до льдины, но оттуда выбраться уже не сумел. Его вернули на берег спасатели.
В январе в Санкт-Петербурге полицейские задержали полностью обнаженного мужчину на станции метро «Невский проспект». Также в Сети был опубликован ролик с моментом задержания. На нем видно, как мужчина распластался на полу, а сотрудники правоохранительных органов пытаются его поднять. Дальнейшая судьба нарушителя неизвестна.
20 января сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.