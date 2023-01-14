В Петербурге на станции метро «Невский проспект» задержали голого мужчину

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали полностью обнаженного мужчину на станции метро «Невский проспект», сообщает портал «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Также в Сети был опубликован ролик с моментом задержания. На нем видно, как мужчина распластался на полу, а сотрудники правоохранительных органов пытаются его поднять. Дальнейшая судьба нарушителя неизвестна.

Ранее сообщалось, что на парковке около аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге голый мужчина залез в канализационную трубу и застрял. По словам очевидцев, ему удалось проползти под землей несколько метров, прежде чем потерять возможность двигаться. На помощь прибыли коммунальные службы и спасатели. Мужчину удалось спасти, он остался невредим.

17 августа в Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина разгуливал по детской площадке. Инцидент произошел рядом с домом 12/1 по улице Захарова. Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина без трусов, но в тапках не спеша идет по двору с большим количеством прохожих, в том числе детей.

Позднее стало известно, что по вызову граждан на место прибыли полицейские. Они нашли у одного из подъездов мужчину примерно 40 лет. Его состояние было таково, что пришлось вызвать карету скорой помощи, которая увезла его в специализированное медучреждение.