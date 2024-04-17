Мужчина в маске устроил взрыв в отделении российского банка Baza: в Омске мужчина взорвал банкомат при попытке украсть из него деньги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина в маске, личность которого не установлена, устроил взрыв в отделении одного из российских банков на Краснознаменной улице в городе Омске, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Злоумышленник пытался украсть из банкомата денежные средства.

Как уточнил канал, предполагается, что житель Омска установил на один из банкоматов самодельное взрывное устройство, в результате взрыва в отделении банка повреждены стены, потолок, выбиты окна. На тот момент в банкомате было 1,5 млн рублей. При этом украсть деньги у мужчины не получилось.

Пострадавших в результате взрыва нет. Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивает полиция. Также было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Ранее СМИ сообщали о попытке ограбления банка в Санкт-Петербурге. Местный житель угрожал пистолетом работникам и требовал деньги. Получив отказ, злоумышленник сбежал с места происшествия, его разыскивает полиция.

Также ранее в городе Чехове был задержан мужчина, ограбивший автозаправку. Сам он утверждает, что действовал по приказу мошенников. При этом злоумышленник вел трансляцию преступления с помощью телефона, примотанного скотчем к телу.