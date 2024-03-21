Мужчина вел трансляцию ограбления бензоколонки в Подмосковье В Чехове мошенники заставили мужчину ограбить АЗС, пообещав списать кредит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чехове Московской области задержали мужчину, ограбившего автозаправку, как он сам утверждает, по приказу шантажировавших его мошенников, передает «МВД-Медиа». После задержания выяснилось, что злоумышленник вел трансляцию преступления с помощью мобильного телефона, примотанного скотчем к телу.

Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. Для того чтобы погасить задолженность, необходимо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее с помощью телефона, — говорится в сообщении.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилию Носову за попытку испортить бюллетени на избирательном участке в гимназии в Екатеринбурге. Женщина попыталась облить бумаги зеленкой, а при задержании оказала сопротивление полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что профессор могла стать жертвой мошенников. По указанию неустановленных лиц женщина перевела аферистам 15 млн рублей, после чего ей пообещали их вернуть, если она придет на избирательный участок и зальет зеленкой КОИБ.