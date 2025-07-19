Мужчина случайно отрезал себе стопы бензопилой и едва не умер

Мужчина случайно отрезал себе стопы бензопилой и едва не умер В Удмуртии спасли отрезавшего себе стопы бензопилой мужчину

Медики в Удмуртии спасли мужчину, который случайно отрезал себе стопы бензоинструментом и потерял много крови, сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы № 1. Пациент нарушил технику безопасности и перерезал себе обе ноги на уровне голени, что привело к ампутации, повреждению сосудов и переломам.

Пострадавший был доставлен в стационар в тяжелом состоянии с большой кровопотерей, — отметили в учреждении.

Врачи провели экстренную операцию, восстановив пострадавшему сосуды, зафиксировав переломы и реконструировав мягкие ткани. После шести часов сложного хирургического вмешательства состояние мужчины стабилизировалось. Сейчас он находится под постоянным наблюдением специалистов и проходит реабилитацию.

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