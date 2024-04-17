Мужчина сгорел заживо из-за сотового телефона МЧС: житель Перми погиб при пожаре после воспламенения телефона в квартире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Перми погиб в результате пожара, вспыхнувшего в пятиэтажном доме после самовоспламенения сотового телефона, сообщила пресс-служба МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что спасатели обнаружили мужчину уже без признаков жизни.

Погорельца обнаружили уже без признаков жизни. Сотрудники МЧС России проводили его реанимацию до прибытия врачей. К сожалению, мужчина скончался, — говорится в сообщении.

Еще пять жильцов смогли самостоятельно покинуть здание, добавили в МЧС. Двух человек спасатели вывели в спаустройствах. К ликвидации возгорания привлекли 10 сотрудников ведомства и три единицы техники.

Ранее Telegram-канал Mash информировал, что пожар вспыхнул в сталинском высотном доме на Котельнической набережной в Москве. На 22-м этаже из окон раздавались крики о помощи, передавали журналисты. Открытое горение было зафиксировано на втором этаже.

До этого в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. Пожар случился в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.