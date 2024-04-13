Пожар вспыхнул в сталинской высотке в Москве Mash: пожар начался в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве

Пожар вспыхнул в сталинском высотном доме на Котельнической набережной в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на 22 этаже из окон раздаются крики о помощи. Открытое горение зафиксировано на втором этаже.

На опубликованных каналом кадрах видно, что к дому уже подъехали пожарные расчеты. Telegram-канал SHOT в свою очередь пишет, что огонь охватил 23 этаж здания. Информации об эвакуации или пострадавших пока не поступало.

Ранее в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. Пожар случился в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.

Также пожар вспыхнул в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Очаг возгорания находился на чердаке четырехэтажного здания в Бригадирском переулке. Пламя охватило площадь 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.