Мужчина приковал жену наручниками, пытал ее, а затем покончил с собой

Мужчина приковал жену наручниками, пытал ее, а затем покончил с собой В Подмосковье мужчина приковал жену наручниками к стеллажу и пытал ее

В подмосковном городе Пущино мужчина приковал наручниками к стеллажу в арендованной квартире 39-летнюю супругу, а затем пытал ее. Женщина не выжила, сообщает Telegram-канал SHOT. Все произошло на глазах у 16-летнего сына пары, после этого агрессор совершил суицид.

Поводом для проверки квартиры стало беспокойство свекрови, которая не могла дозвониться до семьи. При вскрытии помещения оперативники обнаружили тело женщины со множественными травмами, включая раздробленные кости черепа. Рядом находились орудия пыток — отвертки, лопата, канцелярский нож и окровавленная табуретка.

Рядом с жертвой лежало тело ее супруга. Как выяснилось, накануне трагедии женщина звонила подруге и рассказывала о постоянных приступах ревности со стороны мужа, который безосновательно обвинял ее в измене. Не выдержав психологического насилия, она решила подать на развод. Сын погибших сейчас находится под наблюдением специалистов, у него шок.

Ранее в Оренбургской области завершились поиски двух девочек-подростков, пропавших 22 июня в селе Первая Григорьевка Сакмарского района. Тела 13-летней и 14-летней школьниц были обнаружены в лесополосе в километре от населенного пункта.