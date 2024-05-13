Мужчина ополчился на детей за крики под окном и взялся за пистолет Мужчина открыл стрельбу по шумевшим под окнами детям в Находке

Житель города Находка открыл стрельбу из окна по группе детей и подростков, которые, по его словам, громко кричали и не реагировали на замечания взрослых, сообщает УМВД по Приморскому краю. 62-летний мужчина использовал пневматический пистолет. В результате его действий 10-летний мальчик получил ушиб руки.

Полицейские задержали стрелявшего, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ о хулиганстве. Мужчина рассказал стражам порядка, что хотел всего лишь напугать детей. Пострадавшему мальчику выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее конфликт со стрельбой произошел у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге. Устроивший ее мужчина уверяет, что применил оружие в целях самообороны. Его доставили в полицию и составили протокол о мелком хулиганстве.

12 мая сообщалось, что между двумя мужчинами в ТЦ «Сомбреро» на Варшавском шоссе в Москве произошел конфликт, в ходе которого один из его участников достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Пуля застряла в скуле потерпевшего, однако, несмотря на ранение, он смог задержать стрелка. Раненый не давал оппоненту встать до приезда медиков и сотрудников органов правопорядка.