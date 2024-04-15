Конфликт в петербургском метро закончился стрельбой Стрельба произошла у станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге

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Конфликт со стрельбой произошел у станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка». Устроивший стрельбу мужчина уверяет, что применил оружие в целях самообороны.

Стрелявшего задержали. Он заявил, что у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной и применил аэрозольный пистолет в целях самообороны. Оружие изъяли, оно оказалось незарегистрированным.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. По данным «Фонтанки», стрелок работает в типографии «Красная звезда» разнорабочим.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что вечером 14 апреля житель города Коммунара в Ленинградской области открыл стрельбу из ружья по полицейским. Перед инцидентом у мужчины возник конфликт с соседом по дому. Утихомирить его удалось с помощью сотрудников СОБР МВД России.

До этого полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по факту стрельбы в ресторане на улице Ворошилова, которую устроил 44-летний помощник областного депутата. Прежде на него был составлен административный протокол о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.