Мусульмане возмутились из-за разминки девушек на фоне казанской мечети

Девушки в спортивной форме устроили разминку на фоне мечети Кул-Шариф в Казани и сняли это на видео. Ролик возмутил религиозных жителей города, передаёт «Подъём».
Видео появилось в социальных сетях и на YouTube.
Заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин
Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство — что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы, — подчеркнул он.
По его словам, подобные действия уже много раз осуждали. Однако девушки, зная отношение мусульман, всё равно проводят тренировку на фоне мечети.
Автор видеоролика, в свою очередь, рассказала, что на видео — участницы Казанского марафона. Они разминались перед бегом и не выбирали фон специально.
Фон был выбран не намеренно. Мы разминались на сцене, которая стояла на фоне мечети, — отметила она.
Ранее силовики начали проверку видеозаписи, на которой девушка танцует у Вечного огня в городе Богучар Воронежской области. Видеозапись с танцами в полицию прислали местные жители.
В ГУ МВД по региону рассказали журналистам, что личность девушки удалось установить. Оказалось, что она нуждается в «специализированной» медицинской помощи.