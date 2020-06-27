Мосводоканал попросили прекратить контроль за голосованием сотрудников

https://static.news.ru/photo/c54aa2c2-b877-11ea-b9e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественный штаб по наблюдению за общероссийским голосованием рекомендует руководству Мосводоканала не следить за тем, проголосовали его сотрудники по поправкам в Конституцию или нет. По словам руководителя штаба Ильи Массуха, о назойливом принуждении к голосованию с отчётностью сообщил один из работников организации.

Мы наконец-то нашли телефон замдиректора Мосводоканала и настоятельно ему рекомендуем дать команду на места, чтобы прекратить всяческий контроль за процессом голосования его сотрудников, — цитирует «Интерфакс» Массуха.

По его словам, с Мосводоканалом уже была подобная история накануне, «когда подвозили сотрудников к голосованию». Однако это, по мнению Массуха, «не такое серьёзное нарушение».

Руководитель общественного штаба также рассказал, что на нескольких столичных участках наблюдателям не выдавались списки на надомное голосование, хотя по закону их обязаны предоставить. Два из трёх случаев уже удалось разрешить. Было также зафиксировано несколько отключений видеокамер на короткое время, эти проблемы тоже оперативно отрабатывались. Массух подчеркнул, что наблюдатели работают круглосуточно и «каких-то серьёзных нарушений пока не наблюдается».

Как писал NEWS.ru, в Центральную избирательную комиссию поступили 105 обращений, содержащих жалобы на работодателей, которые, как утверждают авторы заявлений, заставляли своих сотрудников голосовать по поправкам к Конституции. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По Москве набралось 29 таких обращений, по Санкт-Петербургу — 35. По её словам, из всех поступивших жалоб пристального внимания заслуживают 75. В них содержатся конкретные данные о работодателях-нарушителях. Памфилова отметила, что число регионов, из которых поступают сообщения о нарушениях, увеличилось. Среди них Марий Эл, Кировская область, Ставропольский край и другие. Ранее Памфилова призвала благодарить наблюдателей за выявленные нарушения.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».