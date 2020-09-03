Москвичи смогут поддержать НКО с помощью сервиса на mos.ru

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Специальный сервис на портале мэра и правительства Москвы позволит москвичам поддержать социально ориентированные некоммерческие организация (НКО).

Как сообщает «Москва 24», присоединиться к сервису может любая столичная благотворительная организация, зарегистрированная более одного года и состоящая в реестре благотворительных организаций города. Участниками сервиса смогут стать свыше трёх тысяч фондов и объединений. Сервис разработан общественными организациями и благотворительными компаниями.

Нам удалось доработать идею, когда город становится платформой для реализации помощи фондам и НКО, чтобы они могли продолжать поддержку своих подопечных, — заявил первый замруководителя аппарата мэра Евгений Козлов.

Отмечается, что горожане сами смогут выбирать те проекты, которым захотят помочь. При этом москвичи смогут отследить свои платежи той или иной благотворительной организации.

Как сообщает издание, сервис сейчас дорабатывается. Особое внимание уделяется интерфейсу и механизму ротации организаций и таргетированию. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам мотивирования горожан и итоговой отчётности.

Как писал NEWS.ru, РПЦ обнародовала список собирающих деньги ресурсов, которые не имеют отношения к церкви, и пообещали регулярно актуализировать его. При этом Русская православная церковь призвала верующих использовать только официальные сайты приходов, храмов и монастырей, чтобы сделать пожертвование или подать записку с требами. В случае с другими ресурсами деньги могут быть направлены не по назначению, считают в РПЦ.

В Церкви отметили рост количества онлайн-сервисов и мобильных приложений, предлагающих подобные услуги. В случае с такими анонимными интернет-порталами добросовестность посредников является неочевидной. Вместе с тем в РПЦ отметили, что не вправе напрямую называть такие ресурсы мошенническими, но предупредили, что не несут ответственности за действия владельцев таких сайтов.