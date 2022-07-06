«Москвич» впервые показал на фотографиях свой модельный ряд

Фото: АГН «Москва»

Московский автомобильный завод «Москвич» 6 июля предcтавил модельный ряд. Соответствующие фотографии с презентации на заводе появились в фотобанке агентства ТАСС. В подпиcи к фотографиям говорится, что это «примерный модельный ряд автомобилей на этапе сборочного производства на московском автомoбильном заводе «Москвич».

Как видно из слайдов, компания планирует выпускать автомобили С-класса, кроссовер и электромобиль. Во внешности пока еще не брендированных эмблемой нового «Москвича» моделей распознаются автомобили китайской автокомпании JAC, в частности, кроссоверы JAC JS4 и JS7.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на заводе в Москве начинается разработка собственной платформы для электромобилей «Москвич». По его словам, ее создание будет вестись параллельно с производством авто с классическим двигателем внутреннего сгорания. Данное заявление градоначальник сделал в ходе подписания соглашения о сотрудничестве в области развития легкового автомобильного транспорта между правительством Москвы и ПАО «КАМАЗ».