Мощный взрыв в Белгороде: что случилось, как возникла 20-метровая воронка Поздно вечером 20 апреля в Белгороде произошел сильный взрыв

Фото: Социальные сети

Поздно вечером 20 апреля Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Белгороде. В Сети появились фото воронки, образовавшейся на проезжей части. Судя по кадрам, разрушения получили магазин и фасады многоквартирных домов, было повреждено несколько автомобилей. Что случилось в Белгороде, в чем причина взрыва, как возникла огромная воронка и как прокомментировали взрыв власти Белгородской области — в материале NEWS.ru.

Что известно о взрыве в Белгороде 20 апреля

О появлении гигантской воронки на улице Ватутина в Белгороде сообщил Telegram-канал Baza и ряд других источников. По данным очевидцев, был слышен свист, взрыв, из-за которого оказалась «повреждена часть дома по улице Шаландина».

Отмечалось, что «в одной из квартир обнаружены осколки снаряда». Жильцов дома, по информации каналов, эвакуировали спасатели.

По словам очевидцев, пострадали несколько автомобилей. Местные Telegram-канал сообщили, что взрывной волной один автомобиль закинуло на крышу магазина «Пятерочка». Крыльцо самого магазина также оказалось разрушено.

Спустя примерно час после первых сообщений о ЧП в Сети появилось видео самого взрыва в Белгороде.

Что рассказали о взрыве жители Белгорода

Жительница Белгорода Валерия рассказала NEWS.ru, что слышала свист, а затем ее «тряхнуло».

«Живу рядом [с предполагаемым эпицентром взрыва], сначала подбросило раз, потом был слышен свист, а затем тряхануло ещё раз, только сильнее», — поделилась женщина.

ТАСС сообщил, что в доме на одной из улиц города повреждено остекление.

Что сказал губернатор Гладков о взрыве в Белгороде

Власти Белгородской области подтвердили факт взрыва.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи», — написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что мэр Белгорода Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы «находятся на месте» (по состоянию на вечер 20 апреля. — NEWS.ru).

Место взрыва было оцеплено оперативными службами.

Какие фото показал с места взрыва мэр Белгорода

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, и подтвердил, что образовалась воронка радиусом около 20 метров.

«Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — объяснил глава Белгорода.

Сколько пострадавших из-за взрыва в Белгороде

Около полуночи 20 апреля Гладков сообщил, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших.

«Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу № 2. Вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте», — написал в Telegram-канале губернатор.

Он уточнил, что в результате обследования территории «разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина». По дому, сказал Гладков, будет проведена экспертиза.

«Если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Также повреждены четыре автомобиля», — отметил глава региона.

Также Гладков рассказал, что в Белгороде создан информационный штаб, который собирает все данные о повреждениях в городе.

«На месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение — важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города», — заключил губернатор.

Какие были версии взрыва в Белгороде 20 апреля

По информации RT, взрыв в Белгороде произошёл на перекрёстке улиц Губкина и Ватутина. В одном километре от места, где образовалась воронка, находится электроподстанция. Вероятно, она могла быть целью возможного удара, предположили журналисты.

Позже Telegram-канал RT скорректировал этот пост с учетом официальной информации Минобороны о причине взрыва в Белгороде 20 апреля.

В начале первого часа ночи 21 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Какую причину взрыва в Белгороде назвали в Минобороны

В ночь с 20 на 21 апреля Минобороны РФ сообщило, что 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород «произошел нештатный сход авиационного боеприпаса».

Сколько раз ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что с момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей Белгородской области. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.