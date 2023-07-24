Мошенник обманом заставил пенсионерку выбросить в окно 800 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Санкт-Петербурга выбросила в окно 800 тысяч рублей, следуя указаниям мошенника, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пенсионерку убедили, что она участвует в поимке преступника по кличке Хрипатый. Женщина написала заявление в полицию.

Пенсионерка из Красногвардейского района обратилась с заявлением в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Она скинула в пакете из окна 800 тысяч рублей, которые забрал злоумышленник, — сообщил источник.

Женщину обманул злоумышленник, представившийся по телефону сотрудником правоохранительных органов. Он убедил ее снять деньги и отдать Хрипатому, якобы чтобы его задержали.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мошенники обманули российского актера Никиту Тарасова. По словам его адвоката Марии Щербенок, мужчина остался с несколькими микрозаймами после того, как злоумышленники получили его паспортные данные. Уточняется, что они оказались в руках преступников из-за взлома одного из сервисов каршеринга. Актер узнал о наличии у него долгов совершенно случайно, добавила адвокат.