Момент взрыва в Славянске-на-Кубани попал на видео

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Момент взрыва в Славянске-на-Кубани попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал RusNews. Ранее стало известно об ударе беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в городе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На видео можно увидеть мощный взрыв вдали, который озаряется яркой вспышкой. После этого в месте удара начинается активное горение.

Ранее глава Славянского муниципального округа Роман Синяговский сообщил, что в результате атаки ВСУ была повреждена ректификационная колонна на территории завода в Славянске-на-Кубани. По его словам, резервуарный парк не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано ответственными службами.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупреждал, что российская противовоздушная оборона подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Также сообщалось, что электроснабжение в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки Донецкой Народной Республики частично нарушено после обстрела со стороны ВСУ. По словам главы города Ивана Приходько, во время атаки повреждение получили линии электропередачи.