Момент подрыва полотна в Рязани попал на камеру домофона

Фото: t.me/mmtproc

Сход вагонов в Рязанской области

На запись камеры внешнего наблюдения, установленной на домофоне у двери подъезда многоэтажки, попал момент взрыва на железной дороге в Рязани. На опубликованном Telegram-каналом Mash видео слышен взрыв, после которого срабатывает сигнализация у нескольких машин.

Из-за взрыва с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. В разборе завалов участвовали 300 человек и спецтехника. Железнодорожные пути в районе станции Дягилево пойдут под замену.

Утром 11 ноября МЖД распространила информацию, что сход 19 вагонов поезда с рельсов произошел в 07:12 на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области. По предварительной информации, это произошло «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Губернатор Павел Малков уточнил, что семь вагонов были заполнены минеральными удобрениями. Экологической угрозы в месте аварии нет, заверил глава региона.

В Следственном комитете уточнили, что пострадали два человека. Помощник и машинист получили легкие травмы. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту инцидента.