Момент ДТП с машиной депутата Госдумы попал на видео Baza опубликовала кадры момента аварии с машиной депутата Езубова в Подмосковье

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на которое попал момент ДТП с автомобилем депутата Государственный думы Алексеем Езубовым в Московской области. Mercedes Benz парламентария выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery.

По данным канала, депутата госпитализировали, у него диагностировали многочисленные ушибы и черепно-мозговую травму. Водитель второй машины также был отправлен в больницу.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Московской области депутат Госдумы Алексей Езубов стал участником ДТП. Парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Сообщалось, что авария произошла в деревне Обушково, обоих пострадавших отправили в больницу.

До этого стало известно, что в Угличе легковушка задавила ребенка на перекрестке улиц Свободы и Ярославской. Четырехлетняя девочка переходила дорогу вместе со взрослыми, которые не успели среагировать на летящий на них ВАЗ-2111. В отношении лихача возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое взрослых переводят через дорогу ребенка. Водитель легковушки, не сбавляя скорость, влетел в них. Удар пришелся по девочке. От травм она скончалась на месте.