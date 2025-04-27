Молния попала в российский самолет с пассажирами во время посадки Молния ударила в российский самолет с пассажирами при посадке в Самаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Молния ударила в самолет авиакомпании «Россия», который летел из Хургады, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Инцидент произошел во время посадки воздушного судна в аэропорту Самары.

Канал отметил, что в момент удара лайнер находился на высоте 1,8 тысячи метров. При этом экипаж самолета не объявлял сигналы бедствия и срочности. В итоге посадка воздушного судна прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт Шереметьево. Отмечается, что на борту сработал датчик неисправности системы герметизации. Посадка была выполнена штатно. По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно направили на техническое обслуживание для выяснения причин срабатывания датчика.

До этого в Волгограде экстренно посадили самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Магас. Причиной стало критическое состояние одного из пассажиров. Капитан запросил реанимацию по прибытии, но мужчину, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось. Позднее воздушное судно отправилось в аэропорт назначения.