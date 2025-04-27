Пассажирский рейс вернулся в аэропорт из-за тревожного сигнала В Шереметьево сел пассажирский самолет со сработавшим датчиком неисправности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Москвы в Нальчик, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. По словам собеседника агентства, на борту сработал датчик неисправности системы герметизации.

Самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Нальчик, экстренно вернулся в аэропорт вылета — Шереметьево — из-за сработавшего датчика неисправности системы герметизации, — сказал источник.

Посадка была выполнена штатно. По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Воздушное судно направлено на техническое обслуживание для выяснения причин срабатывания датчика.

Ранее в Волгограде экстренно посадили самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Магас. Причиной стало критическое состояние одного из пассажиров. Капитан запросил реанимацию по прибытии, но мужчину, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось. Позднее самолет направился в аэропорт назначения.

До этого на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Москвы в Петербург, произошла разгерметизация салона. По словам пассажиров, пилот не объяснил причину резкого снижения, а кислородные маски долго не выпадали.