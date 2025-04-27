Россиянин умер при экстренной посадке самолета в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде экстренно посадили самолет авиакомпании «Победа» из-за критического состояния пассажира, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Несмотря на усилия врачей, мужчину не удалось спасти.

В 09:40 экипаж выполнил посадку в аэропорту Волгограда, бригада скорой помощи, поднявшись на борт, зафиксировала смерть пассажира, — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет летел из Москвы в Магас. Когда лайнер находился на высоте 11 тысяч метров, у пожилого мужчины резко ухудшилось состояние здоровья, он потерял сознание. Капитан судна принял решение экстренно посадить борт в Волгограде и запросил реанимацию по прибытии. Позднее самолет вылетел в аэропорт назначения.

Ранее на борту самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Москвы в Петербург, произошла разгерметизация салона. По словам пассажиров, пилот не объяснил причину резкого снижения, а кислородные маски долго не выпадали.

До этого самолет Airbus, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку. При приземлении самолет встретили экстренные службы.

В начале апреля пассажиры авиакомпании Red Wings на сутки застряли в сочинском аэропорту, так как их рейс в Ереван перенесли по причине сильного тумана. Начало рейса намечалось 4 апреля на 16:20, однако посадка завершилась только в 22:30 — и рейс все равно отменили. Позднее пассажиры смогли вылететь на резервном борте.