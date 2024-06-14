«Много тел солдат ВСУ»: Сладков описал бои в Красногоровке Сладков: ВСУ заводят в Красногоровку все имеющиеся резервы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

В Красногоровке штурмовые отряды 5-й бригады идут вперед, несмотря на ожесточенное сопротивление, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, в городе много тел солдат ВСУ, переговоров об обмене или эвакуации нет, противник использует все имеющиеся резервы.

Много интересного в этом городе происходит. Трагичного и для мирного населения, и для нас, и, более того, для противника. Много тел солдат ВСУ. Переговоров об обмене или эвакуации нет, идет рубка. Противник заводит в Красногоровку все имеющиеся резервы, — написал Сладков.

Он отметил, что основные силы ВСУ отправлены под Харьков. Иногда в качестве подмоги в городе появляются иностранцы, но их помощь не очень значительна, а если иностранные бойцы попадают в сложную ситуацию, то на их эвакуацию бросают украинские подразделения, отвлекая их от боевых задач.

И часто такая эвакуация заканчивается гибелью подмоги и самих иностранцев. И это вызывает негодование среди солдат ВСУ, — резюмировал он.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с расстрелом военнослужащими Вооруженных сил Украины группы темнокожих наемных бойцов. На кадрах можно заметить, как четверо людей стоят на коленях у стены в полуразрушенном здании. На фоне слышен мужской голос, который заявляет, что с решившими покинуть позиции и бежать разговор короткий, и открывает огонь по ним.