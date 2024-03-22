Минздрав: в Красногорск направлено более 50 бригад скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минздраве Московской области рассказали корреспонденту NEWS.ru, что к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую помощь всем, кому она потребуется.

В Красногорск к «Крокус Сити Холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи. Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется. Дополнительная информация на данный момент уточняется, — говорится в сообщении ведомства.

Telegram-канал Baza сообщал, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» пострадали по меньшей мере 35 человек. Также, по данным канала, 12 человек погибли. Очевидица рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что стреляли в нескольких местах.

В настоящее время идет эвакуация людей из здания. После стрельбы в «Крокус Сити Холле» произошел пожар. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма над концертным залом. Предварительно, в здании могут оставаться около 100 человек. По другой информации, стрельбу в «Крокус Сити Холле» открыли минимум три человека в камуфляже. На место следуют оперативные службы столицы.