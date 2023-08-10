Минздрав назвал число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Минздрав Подмосковья: при взрыве в Сергиевом Посаде пострадал 71 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки в Сергиево-Посадскую больницу за помощью после взрыва на складе компании «Пиро-Росс» обратился 71 человек, сообщили NEWS.ru в Минздраве Подмосковья. В пресс-службе уточнили, что под стационарным наблюдением находятся 11 человек, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, еще трое людей — в реанимации.

За последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему, — рассказали в Мнздраве.

Уточняется, что двоих пациентов перевели на лечение в федеральные клиники. Врачи не смогли спасти жизнь одной женщины — она умерла, несмотря на усилия медиков.

Взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошел в минувшую среду, 9 августа. На ликвидацию ЧП были направлены 18 человек личного состава МЧС.

Точные причины происшествия неизвестны, Следственный комитет проводит расследование. Предполагается, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Версия с атакой беспилотников не нашла подтверждения, заверили в СК.

ТАСС писал, что в результате ЧП более 110 строений в Сергиевом Посаде получили повреждения. Официальной информации по количеству пострадавших построек от администрации города или МЧС России не поступало.