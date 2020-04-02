Минздрав Омской области возглавила бывшая советник губернатора

https://static.news.ru/photo/531b4228-74c6-11ea-9120-fa163e074e61_660.jpg Ирина Солдатова Фото: soldatova_doc/instagram.com

Возглавлявший Минздрав Омской области Дмитрий Вьюшков подал в отставку после критики губернатора региона Александра Буркова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Новый главой ведомства стала врач-неонатолог Ирина Солдатова. Ранее она работала советником губернатора по вопросам здравоохранения.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали журналистам, что Бурков уже представил Солдатову глава медучреждений и сотрудникам министерства.

Глава региона отметил, что Ирина Геннадьевна — по профессии врач-неонатолог — имеет богатый опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и хорошо понимает все проблемы отрасли, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава.

Как ранее писал NEWS.ru, 31 марта в Омской области диагностировано ещё пять случаев заражения коронавирусом. Теперь в регионе восемь инфицированных, один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии. Всего под наблюдением врачей находятся более 7 тысяч человек. Из них 1200 контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

С 1 апреля в Омской области вводится особый режим самоизоляции. Жители Омска не должны покидать свои дома. Выходить на улицы можно будет только для посещения магазина или аптеки в шаговой доступности или при обращении за экстренной медицинской помощью.