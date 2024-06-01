Министр здравоохранения российского региона попал в ДТП Министр здравоохранения Камчатки серьезно пострадал в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в аварию, сообщили в региональном правительстве. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что в результате ДТП Гашков получил переломы ребер и костей таза.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в их числе министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков. Всех пострадавших в результате лобового столкновения двух автомобилей на участке автодороги Начики — Кавалерское — Усть-Большерецк госпитализировали в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского, — сказано в сообщении.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 14:00 по местному времени на 75-м километре трассы Начикинский совхоз — Усть Большерецк — п. Октябрьский. По предварительным данным, там столкнулись микроавтобус и УАЗ «Патриот». В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Ранее в Приморском крае на 113-м километре трассы Раздольное — Хасан произошла авария с участием скорой помощи. Во время ДТП из машины выпал пациент, он погиб на месте происшествия. Пострадала фельдшер, ее госпитализировали.

До этого семь человек госпитализировали после ДТП с иномаркой в Саратовской области, один человек скончался. Инцидент произошел рядом с селом Карякино, где столкнулись Ford и УАЗ. Оба автомобиля съехали с дороги и получили серьезные повреждения.