Семь человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом Семь человек пострадали и один погиб в ДТП под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь человек были госпитализированы после ДТП с иномаркой в Саратовской области, сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин в своем Telegram-канале. Инцидент произошел рядом с селом Карякино, где столкнулись Ford и УАЗ. Оба автомобиля съехали с дороги и получили серьезные повреждения.

Семь пострадавших были доставлены в больницу медиками скорой помощи. Один человек скончался. Сейчас правоохранительные органы расследуют происшествие и выясняют подробности случившегося.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Саратове, два человека пострадали. По предварительным данным, пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется. По предварительным данным, на месте столкнулись газель «Луидор» и автомобиль Nissan Almera. На кадрах с места происшествия видно, что карета скорой помощи в результате аварии перевернулась.

Кроме того, в Лужском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. По данным правоохранителей, в одном из автомобилей находился ребенок, он выжил и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.