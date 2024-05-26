В Приморье пациент умер, выпав из скорой В Приморье пациент погиб, выпав из машины скорой во время ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае на 113-м километре трассы Раздольное — Хасан произошла авария с участием скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Во время ДТП из машины выпал пациент, он погиб на месте происшествия. Пострадала фельдшер, ее госпитализировали.

По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина-фельдшер также получила травмы и была госпитализирована, — сказано в сообщении.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем в Саратове, два человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали, их состояние не уточняется. Столкнулись «Газель-Луидор» и автомобиль Nissan Almera. На кадрах с места происшествия видно, что карета скорой помощи в результате аварии перевернулась.

До этого семь человек были госпитализированы после ДТП с иномаркой в Саратовской области, один человек скончался. Инцидент произошел рядом с селом Карякино, где столкнулись Ford и УАЗ. Оба автомобиля съехали с дороги и получили серьезные повреждения.