Мигранты чуть не утопили подростка после отказа отдать им самокат В Тюмени иностранцы едва не утопили подростка из-за отказа отдать им самокат

Иностранцы чуть не утопили 17-летнего подростка из Тюмени в озере Круглое за отказ отдать им самокат стоимостью более 50 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Многонационал». По его данным, к рыбачившему молодому человеку подошел один из них и пытался отнять СИМ. Подросток не хотел отдавать свою вещь. В этот момент к мигранту на помощь пришел его друг, вместе они пытались утопить россиянина. Подростку удалось вырваться и брызнуть в них перцовым баллончиком.

По словам матери пострадавшего, после инцидента подростка поместили в медучреждение. Врачи зафиксировали у него сотрясение мозга и другие травмы. В МВД начали устанавливать детали случившегося.

Ранее сообщалось, что Тюменский областной суд вынес приговор двум мигрантам, которые до смерти забили палками своего связанного родственника, а после расчленили его. Как передает региональная объединенная пресс-служба судебной системы, мужчины получили по 15,5 и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также фигурантам назначили выплату компенсации морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.