Меры безопасности усилят в граничащей с Украиной Курской области

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В Курской области усилят меры безопасности с учетом сложной ситуации в приграничных населенных пунктах, сообщила пресс-секретарь главы региона Романа Старовойта Анастасия Гурина. Она напомнила, что охрана общественного порядка в области ранее уже была усилена в связи с действующим в регионе средним уровнем реагирования и «желтым» уровнем террористической опасности. Ранее Старовойт сообщал об очередных обстрелах со стороны Украины, которым подверглись три приграничных села.

Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности, — сказала пресс-секретарь.

Украинские диверсанты 2 марта проникли на территорию Климовского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что в селе Любечане в результате нападения ДРГ погибли два человека, в том числе водитель машины, перевозивший детей. Также пострадал 10-летний мальчик, получивший ранение, ему оперативно оказали медицинскую помощь, жизни ребенка ничто не угрожает.

2 марта Старовойт сообщал об обстрелах ВСУ по поселку Теткино, по которому выпустили не менее пяти снарядов, в результате один мужчина погиб, еще один получил ранение. Позже глава Курской области добавил, что под обстрел со стороны Украины попал район села Троицкое Кореневского района, где зафиксировали девять прилетов снарядов, и еще 11 снарядов ВСУ выпустили по окрестностям села Бегоща Рыльского района.