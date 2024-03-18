Мэр Ялты рассказала, отберут ли у Ротару отель Villa Sofia Мэр Ялты: власти решают вопрос о национализации отеля Ротару Villa Sofia

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отель Villa Sofia в Ялте

Отель российской эстрадной певицы Софии Ротару Villa Sofia, расположенный в Ялте, давно не принимает гостей, рассматривается инициатива о национализации этого объекта, рассказала NEWS.ru мэр крымского курортного города Янина Павленко. Кроме того, власти решают вопрос лишения Ротару звания почетного жителя Ялты. Она уточнила, что артистка проживала в Ялте в тот момент, когда принималось решение о присвоении ей этого статуса.

Отель давно уже не работает. Была и есть инициатива о том, чтобы национализировать этот объект. Был запрос о том, чтобы лишить Софию Ротару звания почетного жителя Ялты, сейчас мы рассматриваем этот вопрос, — сказала градоначальник.

Ранее NEWS.ru опубликовал фотографии, на которых запечатлен отель Ротару. На снимках представлен трехэтажный особняк, построенный два столетия назад. Дом расположен в самом сердце Ялты — на набережной Ленина у Черного моря. Возле виллы можно заметить две статуи мужчины и женщины в одеяниях эпохи XIX века.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал, что виллу Ротару могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания к лету 2024 года. По информации канала, власти крымского города ждут принятия соответствующего законопроекта, чтобы начать процедуру изъятия имущества. Канал предположил, что недвижимость Ротару может стать первым имуществом, которое будет конфисковано за фейки о российской армии.