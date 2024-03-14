Опубликованы фото отеля Ротару в Крыму

Фото: NEWS.ru

В распоряжении NEWS.ru появились фотографии, на которых запечатлен отель народной артистки СССР Софии Ротару. Внушительная «Вилла София» находится в Ялте.

На снимках запечатлен трехэтажный особняк, построенный два столетия назад. Дом расположен в самом сердце Ялты — на набережной Ленина у Черного моря. Возле виллы можно заметить две статуи мужчины и женщины в одеяниях эпохи XIX века — это скульптурная группа «Дама с собачкой». Также величественный особняк окружен деревьями, кустами и цветами. Во дворе построена беседка с широким навесом, украшенным гирляндой.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что виллу Софии Ротару могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания к лету 2024 года. По информации канала, власти крымского города ждут принятия соответствующего законопроекта, чтобы начать процедуру изъятия имущества.

Недвижимость Ротару, где долгое время располагался отель, может стать первым имуществом, которое будет конфисковано за фейки о российской армии. Изначально планировалось деньги от продажи виллы артистки передать в фонд помощи участникам специальной военной операции России на Украине. Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил разместить там ЗАГС. Также отмечается, что около 80% жителей Ялты проголосовали за лишение Ротару звания почетного гражданина, поэтому этот вопрос может решиться в ближайшее время.