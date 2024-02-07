Стало известно, когда виллу Ротару займут крымские молодожены SHOT: ялтинскую виллу Ротару отдадут под Дворец бракосочетания к лету 2024 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дом певицы Софии Ротару в Ялте

Виллу народной артистки СССР Софии Ротару в Ялте могут национализировать и отдать под Дворец бракосочетания к лету 2024 года, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, власти крымского города ждут принятия соответствующего законопроекта, чтобы начать процедуру изъятия имущества.

Недвижимость Ротару, где долгое время располагался отель, может стать первым имуществом, которое будет конфисковано за фейки о российской армии. Изначально планировалось деньги от продажи виллы артистки передать в фонд помощи участникам специальной военной операции России на Украине.

Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил разместить там ЗАГС. Также отмечается, что около 80% жителей Ялты проголосовали за лишение Ротару звания почетного гражданина, поэтому этот вопрос может решиться в ближайшее время.

Ранее Цеков заявил, что бутик-отель Ротару стоит закрытый фактически с 2014 года, он не функционирует. По словам сенатора, певица в Крым не приезжает и, кроме этого, периодически делает антироссийские заявления, поддерживая Вооруженные силы Украины. Цеков считает, что национализация виллы Ротару станет «определенным уроком» для других деятелей, которые имеют недвижимость в РФ и позволяют себе антироссийские высказывания.