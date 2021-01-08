Мэр Якутска ушла в отставку по состоянию здоровья

https://static.news.ru/photo/30f92d58-53a1-11eb-9d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: sardanaavksentieva//Instagram.com

Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила об уходе в отставку из-за проблем со здоровьем. По словам градоначальника, семья серьёзно озабочена её состоянием.

В своём аккаунте в Instagram Авксентьева написала , что у неё состоялись «непростые разговоры» с семьёй и командой, по результатам которых она приняла такое решение.

Семья серьёзно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции, — написала мэр Якутска.

Она добавила, что 11 января внесёт в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий.

Как сообщал NEWS.ru, Сардана Авксентьева в последние месяцы вела достаточно активную работу на посту мэра Якутска, сталкиваясь с целым рядом проблем. Так, в ноябре она заявила, что намерена продать здание мэрии в центре города для пополнения бюджета.

В октябре Сардана Авксентьева обратилась к главе региона Айсену Николаеву с просьбой вернуть ограничения по коронавирусу, в том числе закрыть бары и ночные клубы, а также ввести дни санитарной обработки.