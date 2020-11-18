Глава Якутска намерена продать здание мэрии в рамках пополнения бюджета

https://static.news.ru/photo/3e3058a4-2979-11eb-a77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Болот Бочкарев/РИА Новости

Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила, что намерена продать здание мэрии в центре города для пополнения бюджета.

Как пояснила градоначальница, чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». Для них власти готовы отстроить недорогое здание, в частности предлагаются варианты в 17-м квартале Якутска, который находится на значительном удалении от центра. По её словам, это должно быть здание нового формата, «без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой», единое пространство, где все друг друга видят.

Авксентьева отметила, что продажа муниципального имущества — строго регламентированная процедура.

Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешёвке» друзьям или родственникам, — написала глава Якутска в своём Instagram.

Мэр Якутска также рассказала, что долго взвешивала своё решение, поскольку это здание ей как дом, где она знает каждый его закуток. Будучи ещё ребёнком, она присутствовала при его строительстве, затем бегала по его коридорам, а когда выросла, пришла туда работать.

Кроме того, чтобы сократить расходы бюджета, Авксентьева анонсировала планы тестировать программу поездок на такси в служебных целях.

Как ранее писал NEWS.ru, весной Сардана Авксентьева предложила ввести налог на владельцев собак с целью компенсации расходов на борьбу с бродячими животными.