Мэр Якутска предложила закрыть бары и ночные клубы из-за коронавируса

Мэр Якутска Сардана Авксентьева обратилась к главе региона Айсену Николаеву с просьбой вернуть ограничения по коронавирусу, в том числе закрыть бары и ночные клубы, а также ввести дни санитарной обработки.
По данным пресс-службы администрации главы и правительства региона, Николаев поручил направить предложения в оперативный штаб республики.
Как подчеркнул глава региона, в Якутске складывается серьёзная обстановка с COVID-19, в связи с чем необходимо увеличить количество коек в больницах, в том числе и для тяжёлых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке.
Здесь занято 86-87% коечного фонда. Тревожит количество тяжёлых больных, которых сегодня 58, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ, — уточнил он во время заседания оперштаба.
Николаев отметил, что ситуация сложная, поэтому властям нужно сделать всё, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости,
Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков классов в школах Якутска закрыты на карантин. Это связано с зафиксированными случаями заражения коронавирусом и ОРВИ.
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