Мэр Якутска предложила закрыть бары и ночные клубы из-за коронавируса

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева обратилась к главе региона Айсену Николаеву с просьбой вернуть ограничения по коронавирусу, в том числе закрыть бары и ночные клубы, а также ввести дни санитарной обработки.

По данным пресс-службы администрации главы и правительства региона, Николаев поручил направить предложения в оперативный штаб республики.

Как подчеркнул глава региона, в Якутске складывается серьёзная обстановка с COVID-19, в связи с чем необходимо увеличить количество коек в больницах, в том числе и для тяжёлых больных, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Здесь занято 86-87% коечного фонда. Тревожит количество тяжёлых больных, которых сегодня 58, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ, — уточнил он во время заседания оперштаба.

Николаев отметил, что ситуация сложная, поэтому властям нужно сделать всё, чтобы предотвратить дальнейший рост заболеваемости, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько десятков классов в школах Якутска закрыты на карантин. Это связано с зафиксированными случаями заражения коронавирусом и ОРВИ.